Ampliação da EMEI Palmira Palma vai criar 50 vagas na educação infantil

Uma boa notícia para educação infantil de Alegrete é que a EMEI Palmira Palma de Oliveira vai ser ampliada.

A informação é do setor de obras da Secretaria de Educação do Município. Devido a demanda por vagas nesta escola, que acolhe alunos dos bairros Vila Nova, Canudos e adjacências, o prédio será ampliado.

A licitação já está em andamento e serão construídas mais duas salas de aulas. O valor que será investido é de 240 mil.

Com a ampliação do prédio, no modelo do Proinfância, e que tem pouco mais de dois anos, a EMEI Palmira Palma de Oliveira vai oferecer mais 50 vagas de educação infantil neste escola.

A Secretaria de Educação, também está com obras na EMEB Alda Crespo, no Passo Novo, com reforma do refeitório, despensa e área coberta no valor de 60mil. Esta obra já está praticamente concluída e falta a pintura, segundo o engenheiro responsável, Alisson Cooper.