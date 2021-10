Anahy, a menina de 9 anos que já leu mais livros que muito adulto ao longo da vida

Neste Dia das Crianças, vamos falar sobre o amor à leitura que serve de inspiração a adultos e outras crianças. A entrevistada é Anahy Montes de Oca Leite de 9 anos. A estudante do 3º ano no Ensino Fundamental do Colégio Raymundo Carvalho, troca qualquer aparelho eletrônico, bonecas e demais brinquedos por uma boa leitura. Ela é fascinada pelos livros e isso vem desde muito cedo, comentou a mãe Carmen Lia.

Além de transformar a visão das crianças sobre o mundo ao redor, a leitura promove uma série de benefícios para o desenvolvimento delas nas primeiras fases da vida. A leitura é essencial para o desenvolvimento cognitivo, social e pessoal dos indivíduos nos primeiros anos de vida. É por meio dos personagens e das histórias fictícias que as crianças criam as primeiras impressões sobre o mundo e extraem diversos aprendizados.

A história de Anahy chegou à reportagem através do pai, Crhistiano Leite. Com 6 anos, ela concluiu a Pré-Escola no Sítio do Pica-Pau Amarelo, e já saiu lendo e escrevendo.

” Meu gosto pela leitura começou no Colégio Raymundo Carvalho onde há uma biblioteca e eu tinha acesso aos livros infantis. Os alunos podem levar livros para casa, ler, e devolver”- comenta.

Com a pandemia e as aulas virtuais, Anahy ressaltou que eles deixaram de ter acesso à biblioteca. Porém, o educandário disponibilizou uma plataforma virtual chamada Elefante Letrado, explicou.

Essa plataforma contém livros digitais e metas semanais de leitura. Nos dois últimos trimestres por ter mais de 9h de leitura e atingir as metas semanais, ela ganhou dois certificados.

“Quando comecei a gostar de ler, o início foi com gibis, principalmente, da Turma da Mônica, depois solicitamos no site do Banco Itaú os livros infantis que eles disponibilizavam de forma gratuita. E outra curiosidade, foi que quando fomos na Feira do Livro, pela primeira vez, para eu escolher meu primeiro dicionário ilustrado”- fala com orgulho.

Este ano, de aniversário, Anahy disse que a solicitação foi de um livro de “mocinha” sem muitos desenhos, por esse motivo, ganhou do avô Ruben o livro ” O Jardim Secreto” com 325 páginas. E agora, do Dia da Criança, dos tios/dindos Ricardo, Verônica e a prima Clara, o regalo foi o livro da história da “Malala” que leu em um dia e meio – comentou.

Uma atitude do bem que também serve como um grande exemplo, é que os livros que ela já leu, muitos doou para outras crianças. Desta forma, estimula a leitura de outros pequenos.

“Eu gosto mais de manusear e folhear os livros e não apenas ler digitalmente. Quando a pandemia passar eu quero ir na Biblioteca Pública ver todos os livros e pegar pelo menos 1 por semana”- fala com muita alegria.

Para finalizar, Anahy sintetiza: quanto mais eu leio, mais vontade eu tenho de ler. Isso me trás alegria e mais conhecimento. Ela também pontua que todas as crianças devem buscar um livro que se identifiquem, mesmo que no início sejam mais de “figurinhas”, pois a imaginação que a leitura proporciona, inevitavelmente vai apaixonar a todos pelo saber através da leitura.