Andarilho é executado a tiros em Uruguaiana

O andarilho Elton Acunha, 39 anos, foi executado na noite desta quarta-feira na Vila Tarragó, periferia de Uruguaiana. Elton estava em uma das ruas do bairro quando um automóvel GM Celta branco encostou e de dentro efetuaram quatro disparos dois deles ferindo o tórax e o abdômen.

A vítima chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Elton era uma figura conhecida na cidade e segundo depoimentos de pessoas que conheciam o dia a dia do homem, jamais agrediu alguém ou criou inimizades.

O Plantão da DP registrou a ocorrência e a equipe da 1ª DP passa a investigar o homicídio. No primeiro momento trabalha-se com a hipótese que Elton estaria no lugar errado, na hora errada e terminou morto por engano.