Angela Viero não é mais a Secretária de Educação

O anúncio de que a Secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Angela Viero, deixou o cargo foi confirmado por servidores de escolas municipais, ao PAT.

Por enquanto ainda não foi quem ocupará o cargo da segunda maior secretaria do Município, em termos de orçamento e serviços.

O secretário de Administração, Rui Alexandre Medeiros , assumiu nesta segunda feira – 18, interinamente a pasta a pedido do prefeito Márcio Amaral. Ele disse que está se inteirando da Secretaria para seguir tocando o trabalho até a decisão oficial do Prefeito, em razão de que não há informação, ainda, de quem ocupará, de forma definitiva, o cargo da segunda maior secretaria do Município, em termos de orçamento e serviços.

A ex- secretária anunciou no grupo da SECEL que está deixando o cargo e com sensação de missão cumprida.

Até o momento dessa postagem, o PAT não conseguiu o retorno do Prefeito Márcio Amaral e nem o vice-prefeito, Jesse Trindade, sobre o que motivou o desligamento da Secretária do cargo, assim como, a posição da ex-secretária Ângela Vieiro. O gestor municipal e o Vice estão em agenda em Porto Alegre.