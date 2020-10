Angelo Tertuliano é eleito para mais 4 anos no Sindicato do Municipários

Compartilhe













Depois da mobilização de um grupo de servidores contra eleição do Sindicato dos Municipários ter uma única chapa, a votação ocorreu no dia 6.

O atual presidente, Angelo Tertuliano, se elegeu para mais quatro anos. Ele e o vice Ivan Leal integraram a única chapa que concorreu na eleição. Ele vem para o seu terceiro mandato a partir de 2021.

Tertuliano informou que 230 associados estavam aptos a votar, ele foi escolhido com os votos de 21 servidores. Um dos motivos de mais colegas não irem votar foi a pandemia, disse o presidente.

Ao ser questionado novamente sobre a eleição ter apenas uma chapa, disse que os outros perderam o prazo para se inscreverem e que deu publicidade do edital de acordo com o Estatuto do Sindicato.

Questionado sobre o que pretende fazer pelo funcionalismo municipal, Angelo lembrou que quando entrou pela primeira vez o salário dos municipários de Alegrete era o pior da região e hoje é o segundo melhor, não havia plano de carreira e nem data base, disse.

Vera Soares Pedroso