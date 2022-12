Anilton Oliveira destaca avanços da Câmara em 2022

Estamos encerrando o ano de 2022 e um dos poderes do Município, a Câmara de Vereadores, tem um extenso trabalho com o atual presidente e demais vereadores .

O vereador Anilton Gonçalves de Oliveira resume o seu ano, como presidente do Legislativo, falando de projetos, ações que movimentaram a Câmara este ano.

– Parafraseando Alvaro Cunha, poeta português, ele diz que governaram com paredes de vidro para olhar o que se passa lá fora e a comunidade saiba o que acontece aqui dentro, e possa gestionar seus direitos”.

Dentre projetos de lei da Prefeitura, os da Câmara e moções foram mais de mil documentos encaminhados e analisados.

Começou dizendo que uma das ações acertadas pela mesa diretora é que nenhum dos serviodores de empresas terceirizadas seriam afastados, quer da vigilância, limpeza ou cozinha.

Vereador Anilton Olivera (PT)

A segunda medida tomada pela sua gestão foi quanto às desiguldades de direitos entre os servidores efetivos da casa, com o projeto de gratificação de 60% estendidos a todos os agentes legislativos. Ainda, conforme o Vereador, fizeram em janeiro desse ano a reposição da inflação de 10,18%.

Outras conquistas que considera importante aos servidores é sobre vale alimentação em que a Câmara criou aos seus colaboradores no valor de 550 reais, maior segundo Anilton Oliveira, aos do Executivo que se dividir, por dia, não daria para comprar um cachorro quente, comentou o Vereador. Informou, ainda, que o Executivo enviou outro projeto para Câmara para comtemplar, incluisve, os CCs e será votado em sessão extrordinária.

Trabalhos

Anilton Oliveira destaca o trabalho de todos os vereadores na revisão, eleboração do novo Plano Diretor de Alegrete que projeta uma nova cidade, enfatizou.

Ele prevê IPTU progressivo, ou seja conforme o tempo de demora em ocupar terreno será o aumento do valor. Também está previsto a outorga para construir a partir do 12º andar; definida as futuras áreas de habitação; estabelecido o novo perímetro urbano; redefinido largura de ruas em loteamentos; fixação de novas áreas; industriais; proteção de áreas de proteção permanente, dentre outras.

Novo Plano Diretor provoca debate na Câmara de Vereadores

Um avanço ao seu ver é a criação da Escola do Legislativo que vai aproximar ainda mais o poder da comunidade a qual será instituída, conforme artigo 39 da Constituição Federal. Ela será aos servidores da Câmara e da Prefeitura e posteriormente a outros. O programa sacola literária já possibilita distribuir livros em forma de quadrinhos para que crianças e jovens entendam a Constituição Federal; lei de igualdade racial; lei Maria da Penha, Estatuto da Criança e Adolescente -ECA para acesso de forma simplicada e acessível à Constituição .

A escola do Legislativo é a 14ª do Estado e já ecaminhou parceria com Unipampa de São Borja, através do curso de Direito e Ciências Políticas. A partir de 2023, também, está previsto professores voluntários para ajudar na preparação do ENEM a quem não tem condições, destacou.

Para isso, vai mudar a estrutura física da casa fazendo outro acesso para Câmara e anexo, atrás do plenário, para que o atual prédio da casa, tombado pelo patrimônio histórico, fique para a Escola do Legislativo.

Sobre aspectos de políticas públicas quanto a questões de resíduos sólidos o tema foi debatido em três seminários com técnicas qualificadas do Instituto de Geologia da UGRGS. Na ocasião pode se debater as reais possibilidades de tratamento de resíduos, sem o gasto que o Município tem para mandar o que é produzido aqui para aterro regional, ao custo de 740 mil disse o Presidente Anilton.

Com novas teconologias será possível fazer com que os que trabalham neste meio possam ter mais renda. Ainda sobre meio ambiente o atual presidente da Câmara disse que Alegrete será o 4º município gaúcho a ter o seu atlas ambiental, com todos os aspectos sobre solo atmosfera e sub solo, o que vai possibilitar saber tudo a quem for investir em qualquer área.

Anilton lembrou que a Câmara fez umas das melhores Semana da Mulher, com temas e debates importantes nas conquistas de espaços e valorização.

Dr Rafael Echevarria Borba e Delegado Valeriano Netona Semana da Mulher de 2022

Para finalizar diz que a Casa, com a nova mesa diretora, deve seguir o mesmo caminho de melhorias e conquistas em 2023.