Animais bovinos morrem envenenados por agrotóxicos no São João

O registro feito na Delegacia de Polícia de Alegrete, consta que o idoso falou aos policiais civis que nesta semana, dia 28, uma terneira de dois meses raça Brangus, avaliada em R$ 1.000,00 morreu em decorrência de envenenamento por agrotóxico, assim como, no dia 27 de outubro, uma outra terneira da raça Braford no valor de R$ 2.000,00 – também havia morrido com os mesmos sintomas.

A descrição do produtor foi de que os sintomas são clássicos como: diarreia com sangue, espasmos musculares, tremores intensos, febre, grande salivação, entre outros.

A propriedade rural da vítima faz divisa com uma área onde há lavoura de arroz. A localidade fica no interior do Município de Alegrete – 2° Distrito São João.