Animais silvestres aparecem com frequência em ruas da Vila Nova, desta vez foi um tatu

Nas última semana, um cena inusitada mobilizou moradores do bairro Vila Nova. Um homem, que há mais de 30 anos atua em uma borracharia, próximo à Unidade Militar 12° BE Comb, percebeu a presença de um tatu. De forma tranquila, o animal passeava pela rua. Muitos carros desviaram do mamífero. Ao perceber que ele seria atropelado, o borracheiro o resgatou. Na sequência, foi levado para a mata onde foi solto.

Naquela região, no bairro Vila Nova, outros fatos envolvendo animais tiveram destaques como: bugios que invadiram residências e duas veadas que também foram resgatadas no ano passado. Uma delas, acredita-se que foi atropelada e acabou não resistindo.

O tatu é um mamífero bem curioso e com uma forma bastante distinta. Todas as vezes que ouvimos a palavra tatu, já imaginamos um animalzinho com carapaça, grandes unhas, escavador e baixinho. Os tatus são membros da ordem Cingulata, do latim cingulum, que significa “cintados”. Esse termo se refere às “cintas” que são as dobras da carapaça dos tatus. O nome tatu vem do tupi ta’tu, cujas raízes etimológicas ta = carapaça e tu = encorpado, ou seja, um animal encorpado e com carapaça.

Os tatus pertencem à linhagem dos Xenarthra, que foi a única linhagem de mamíferos placentários que surgiu na América do Sul, ou seja, os tatus são latino-americanos desde as suas primeiras linhagens surgirem no Planeta Terra.