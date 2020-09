Animal morto é encontrado em contêiner da coleta seletiva

Compartilhe









Durante a coleta seletiva de terça-feira, foi encontrado mais um cachorro morto dentro do contêiner de resíduos orgânicos. Entretanto, desta vez o descaso foi ainda maior, pois além do corpo, estavam depositados os acessórios de uso do animal.

O problema não está apenas no descarte irregular, mas na atitude das pessoas em tratar um ser vivo desta forma. Para descartar corretamente, entre em contato com a secretaria de infraestrutura pelo telefone 3961-1720 ou com alguma clínica veterinária. Irresponsabilidade: saco com brasas pega fogo durante recolhimento do lixo Desta forma, situações como essa são evitadas, além de contribuir para a não poluição do meio ambiente.

DPCOM