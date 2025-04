Aniversário da escola Honório Lemes de Alegrete abordou reaproveitamento de materiais recicláveis

Share on Email

Dentre os assuntos abordados esteve a coleta e reaproveitamento de materiais que podem ser reciclados. Para isso foram realizados vídeos educativos feito pelos alunos sobre a destinação de vários tipos de materiais.

Nesse trabalho foi evocado o destino de tampinhas de garrafas, blister e pilhas. Os alunos mostraram a importância de recolher e entregar de forma correta esse material que pode ser reaproveitado e não deve ser jogado em qualquer lugar.

Recolhimento de tampinhas

O que fazer com as tampinhas de garrafa pet após o uso?

Material utilizado em grande parte dos produtos que consumimos, o plástico leva cerca de 450 anos para se decompor. A poluição que ele gera, principalmente nos oceanos, tem sido uma grande preocupação nos últimos anos, levando a uma reflexão sobre a forma como produzimos, utilizamos e descartamos os resíduos plásticos.

A APAE e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais são alguns dos locais que recebem as tampinhas e blister que, posteriormente, são vendidos e o valor retorna para vários fins, inclusive compra de cadeira de rodas a quem precisa

Além do investimento em plásticos biodegradáveis, a reciclagem é uma parte importante da solução desse problema. Com o simples gesto de juntar e doar tampinhas de garrafas pet, podemos ajudar nesse processo de reaproveitamento, estimular a economia circular e gerar renda para entidades sociais.

Nos últimos anos, diversas iniciativas surgiram com o objetivo de incentivar a reciclagem e colaborar com as causas sociais. Entre esses, estão os projetos que coletam tampinhas de garrafa pet, vendem o material a empresas recicladoras e revertem o valor a instituições beneficentes, como o Tampinha Legal.

Já os blisters de medicamentos devem ser descartados em pontos de coleta específicos, como farmácias, drogarias ou postos de coleta. Eles não devem ser jogados no lixo comum ou no reciclável, pois podem conter resíduos de medicamentos e substâncias químicas. A reciclagem de blisters é um processo que separa o material em diferentes polímeros antes de ser extrudado em pellets de plástico para fabricar novos produtos.

Para reaproveitar pilhas, pode usá-las em dispositivos de baixo consumo como controles remotos, relógios ou lanternas, que ainda podem funcionar com pilhas com carga remanescente. Outra opção é reutilizá-las em projetos DIY ou experimentos simples. Se a pilha estiver completamente esgotada, o descarte correto é essencial.