Ano letivo no Município inicia com aulas na modalidade híbrida e presenciais em março

O ano letivo de 2021 começa no dia 18 de fevereiro, quinta-feira. Na primeira semana, as aulas ocorrerão na modalidade híbrida, nela os professores enviarão aos alunos uma avaliação diagnóstica. Segundo a secretária de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Ângela Viero “a partir dessa pesquisa os docentes vão desenvolver seu planejamento com base nos conhecimentos adquiridos pelos alunos no ano anterior”.

A secretária afirmou que a intenção é retornar às aulas presenciais em 8 de março, juntamente com o início do calendário letivo do Estado. Contudo, anteriormente ao retorno será realizada consulta sobre o tema com os pais. “Se ocorrer o retorno presencial será realizado cumprindo todos os protocolos, respeitando as normas de saúde e em sistema de escalonamento. Estamos ponderando retomar às aulas presenciais primando por benefícios à saúde mental das crianças e no processo de aprendizagem, mas, acima de tudo pensamos na saúde e bem-estar de toda a comunidade escolar”.

Para ampliar o acesso às tecnologias digitais, a Secretaria está buscando desenvolver uma plataforma que será adotada em toda rede. Esta poderá ser acessada até mesmo sem internet, ela está sendo elaborada conforme a Base Nacional Comum Curricular e terá conteúdos adequados à realidade local. A secretária de Educação destaca que: “um dos objetivos é ampliar o uso das tecnologias no processo de ensino-aprendizagem e facilitar o acesso às aulas”.

Em 2020, o ano letivo ocorreu de forma remota, através da entrega de materiais mensalmente pelos professores aos alunos. Outros docentes optaram por ministrar aulas através de videoconferências.