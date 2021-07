Antecipação na vacinação segue acelerada e mais de 16 mil pessoas já receberam a dose 2 em Alegrete

A vacinação em Alegrete segue em todas as UBSs com salas de vacinas. Um cronograma de antecipação foi emitido pela secretaria municipal de saúde para concluir o processo de 2ª dose.

Um diferencial na cidade é de que no momento da vacinação a população pode contribuir com a campanha de doação de alimentos “Vacinação Solidária”. Todas as doações são distribuídas a famílias em situação de vulnerabilidade social do município.

No primeiro boletim emitido pela secretaria de saúde do RS, às 8h13min, desta terça-feira (20), o município de 73.589 habitantes já havia vacinado 16.537 pessoas com a dose 2. Pela dose única já são 1.726 aplicações.

Com percentual de 55,8% da população vacinada, equivalente a 41.067 pessoas que já receberam a 1ª dose. Entre os não residentes o número é de 4.778 pessoas que receberam a imunização em Alegrete.

A cidade recebeu até o momento 63.100 doses, destas 57.723 já foram aplicadas. Segundo dados da 10ª CRS que abrange 11 municípios da região, Alegrete é a 4ª cidade que mais testou sua população. Já foram realizados 37.122 testes para covid-19. O município soma 10.640 casos confirmados no último boletim da coordenaria do dia 19. A cidade que mais testou a população é Uruguaiana, com 61.517 testes.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a antecipação acontece de acordo com a chegada de doses destinadas para cada remessa.

Confira o cronograma de antecipação da 2ª dose:

Agendados de 26 a 30 de julho devem comparecer a partir do dia 19 de julho, segunda-feira;

Agendados para 02 e 03 de agosto devem comparecer no dia 20 de julho, terça-feira;

Agendados para 04 de agosto devem comparecer no dia 21 de julho, quarta-feira;

Agendados para 05 de agosto devem comparecer no dia 22 de julho, quinta-feira;

Agendados para 06 de agosto devem comparecer dia 23 de julho, sexta-feira.

Júlio Cesar Santos Foto: DPCom/PMA