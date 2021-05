Antes do frio, chuva forte em Alegrete

Compartilhe















A cidade amanheceu escura, neste dia 4, e em pouco minutos começou uma forte chuva aqui em Alegrete.

O vento e a chuva pegou muitos desprevenidos, no início da manhã, que iam para o trabalho.

Estamos no Outono que desde o seu início foi seco aqui no Município e esta chuva vem para ajudar as pastagens naturais. Quem ainda está colhendo o arroz, cuja safra já está quase no final interrompeu o trabalho.

A previsão dos sites de meteorologia é de chuva durante toda esta terça- feira e, também para o dia 5 de maio.

O volume de chuva não vai ser grande, mas a previsão é de tempo instável durante todo o dia e quem for sair de casa que se previna.

Vera Soares Pedroso