Antiga ponte de ferro do Capivari é recuperada para evitar que comunidades fiquem isoladas pela chuva

A estrutura fica a cerca de oito quilômetros da área urbana de Alegrete e atende comunidades do interior que dependem da travessia para acessar a cidade e manter suas atividades.

A situação se torna mais crítica em períodos de chuva intensa. Quando o volume de água aumenta, o desvio existente ao lado das obras da nova ponte fica encoberto, interrompendo a passagem. A antiga ponte de ferro, por sua vez, apresentava condições que impediam o tráfego regular, deixando moradores e produtores sujeitos ao isolamento temporário.

As dificuldades enfrentadas pelas comunidades motivaram reiteradas cobranças ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). O vereador Leandro Meneguetti protocolou, em mais de uma oportunidade, pedidos junto à unidade do órgão em Alegrete para que fosse encontrada uma solução emergencial até a conclusão da nova ponte.

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Há cerca de dez dias, o engenheiro regional do Daer, Paulo Maister, informou que o trecho mais afetado da antiga ponte de ferro seria recuperado para possibilitar a passagem provisória de veículos.

Nesta sexta-feira (14), Meneguetti esteve no local e verificou o início da colocação dos tabuões no vão da antiga estrutura. A intervenção deve permitir a retomada da travessia, oferecendo uma alternativa aos moradores enquanto a nova ponte do arroio Capivari não fica pronta.

“Isso é uma boa notícia, pois com o El Niño teremos muita chuva e não podemos deixar nenhuma comunidade do interior impedida de trafegar por falta de estrutura em pontes ou estradas da área rural”, afirmou o vereador. Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo Meneguetti, a recuperação é importante não apenas para garantir o acesso à área urbana, mas também para preservar a rotina de produtores e famílias que dependem das estradas rurais para trabalhar, transportar produtos e buscar serviços.

“Todos precisam se deslocar em função de suas propriedades ou de suas famílias até a área urbana, em atividades relativas ao trabalho e às necessidades do dia a dia”, acrescentou.

Alternativa durante as obras

A expectativa é que a recuperação da antiga ponte funcione como uma solução temporária para reduzir os impactos provocados pelas chuvas e evitar que o aumento do nível do arroio volte a interromper completamente a ligação entre as comunidades rurais e a cidade.

Para os moradores da região, a manutenção de uma passagem provisória representa uma medida de segurança e mobilidade enquanto as obras da nova ponte avançam. Em uma área onde a circulação depende diretamente das condições das estradas e das travessias sobre cursos d’água, a existência de uma alternativa pode fazer a diferença principalmente durante períodos de precipitação elevada.

A situação também reforça a necessidade de investimentos permanentes na infraestrutura viária do interior de Alegrete, onde pontes, estradas e acessos são fundamentais para o escoamento da produção e para o deslocamento diário das famílias.

Foto: Leandro Meneghetti