Anunciadas as novas prendas do Rio Grande do Sul

A escolha aconteceu em Osório e reuniu representantes de diferentes Regiões Tradicionalistas do estado.

Na categoria Adulta, a representante de Erechim, Laura Laís Durli, do CTG Sentinela da Querência, conquistou o primeiro lugar, sendo nomeada a 1ª Prenda do Rio Grande do Sul. Ela representou a 19ª Região Tradicionalista.

A seguir, confira a lista completa das vencedoras:

Categoria Adulta

1ª Prenda do RS: Laura Laís Durli – 19ª RT

2ª Prenda do RS: Amanda Rochol Farias – 1ª RT

3ª Prenda do RS: Maitê Lorenzoni Antonini – 17ª RT

Categoria Juvenil

1ª Prenda Juvenil: Gabriela Thoen Krause – 27ª RT

2ª Prenda Juvenil: Amanda Kothe Bartz – 5ª RT

3ª Prenda Juvenil: Katarine Peripolli Dias – 9ª RT

Categoria Mirim

1ª Prenda Mirim: Isabeli de Lima – 22ª RT

2ª Prenda Mirim: Sofia Luisa Schnorr Fleck – 30ª RT

3ª Prenda Mirim: Olívia Duarte Rocha – 5ª RT

O concurso avaliou as participantes em diversas etapas, como provas escritas, orais, artísticas e de integração. O evento integra o calendário oficial do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) e tem como objetivo preservar e valorizar a cultura e os costumes do Rio Grande do Sul.

As notas de todas as candidatas estão disponíveis no link: Confira aqui.