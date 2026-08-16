Anvisa proíbe chás e produtos vendidos como emagrecedores por falta de registro

A busca por alternativas rápidas para perder peso pode levar consumidores a produtos sem garantia de segurança, qualidade ou eficácia. Nesta semana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e proibiu a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação e utilização de uma série de produtos vendidos com promessas de emagrecimento.

Entre os itens estão chás e produtos que fazem referência ao Mounjaro, medicamento à base de tirzepatida. Segundo a agência, os produtos não possuem registro sanitário e são fabricados por empresa desconhecida. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União.

A lista inclui:

Milagroso Ervas Black

Milagroso Ervas Mounjaro Turbo

Milagroso Ervas Mounjaro 3x Turbo

Milagroso Ervas Detox

Mounfor X Emagrecedor

Milagroso Ervas Cápsula Azul

Milagroso Ervas Mounjaro Rosa

Milagroso Ervas Mounjaro

Milagroso Ervas Vermelho

Milagroso Ervas

A mesma medida também atingiu o Chá Sarapião, da empresa Natural Ervas Produtos Naturais Ltda. (Farmagon). Conforme a Anvisa, o produto não possui registro, notificação ou cadastro na agência, enquanto a empresa responsável não tem autorização sanitária para funcionar.

Produtos sem registro representam risco

A Anvisa alerta que produtos que não passaram pelo processo de regularização sanitária não oferecem as mesmas garantias de segurança, qualidade e eficácia exigidas para produtos autorizados.

A agência mantém uma relação de produtos emagrecedores considerados irregulares. Segundo o órgão, esses produtos podem não ter tido sua segurança, eficácia e qualidade avaliadas ou podem estar sendo comercializados de maneira irregular.

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A preocupação aumenta diante da popularização de produtos que prometem resultados rápidos. A própria Anvisa orienta os consumidores a desconfiar de propagandas que prometem efeitos “milagrosos” e destaca que suplementos alimentares, por exemplo, não podem fazer alegações de emagrecimento.

Cuidado também com produtos que imitam medicamentos

A fiscalização ocorre em um momento de forte procura por medicamentos destinados ao tratamento da obesidade. Em abril, a Anvisa já havia proibido produtos injetáveis comercializados como “canetas emagrecedoras” que não tinham registro, notificação ou cadastro na agência e eram produzidos por empresa não identificada.

Em julho, a agência também determinou a apreensão de lotes falsificados de Mounjaro e proibiu medicamentos sem registro produzidos por empresas sem autorização de funcionamento.

A orientação para o consumidor é não utilizar produtos emagrecedores de origem desconhecida, mesmo quando sejam apresentados como naturais ou vendidos pela internet. A recomendação é verificar a regularização do produto e, diante de dúvidas sobre emagrecimento ou uso de medicamentos, buscar orientação de um profissional de saúde.

A Anvisa disponibiliza uma ferramenta oficial para consulta de produtos irregulares e mantém uma lista específica de emagrecedores que já foram alvo de medidas de fiscalização.