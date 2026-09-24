Aos 15 anos, estudante tem trajetória interrompida e deixa comunidade escolar em luto

A comunidade escolar da Escola Estadual Demétrio Ribeiro, em Alegrete, foi surpreendida nesta quinta-feira (24) pela notícia da morte da estudante, de 15 anos, aluna do 1º ano do Ensino Médio.

Isabelle faleceu durante a manhã. A causa da morte não foi divulgada.

A notícia provocou comoção entre estudantes, professores, funcionários e demais integrantes da comunidade escolar. A presença cotidiana de uma jovem entre os colegas agora dá lugar ao silêncio e à tristeza diante de uma perda tão precoce.

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Para familiares e amigos, fica a difícil tarefa de lidar com a ausência e com a interrupção de uma história que ainda estava sendo escrita. Aos colegas, a lembrança dos momentos compartilhados; aos professores e funcionários, a marca deixada pela convivência com a estudante.

Por meio de uma mensagem, a Escola Estadual Demétrio Ribeiro manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem neste momento de dor e prestou apoio à família e à comunidade escolar.

A morte de uma adolescente provoca uma ruptura que ultrapassa os muros da escola. É uma perda sentida por todos que, de alguma maneira, fizeram parte de sua trajetória e que agora se unem em respeito à memória de Isabelle e à dor de seus familiares.