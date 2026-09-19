Aos 16 anos, Heloisa já coleciona conquistas no universo da música e do tradicionalismo

Entre instrumentos, dança e tradicionalismo, jovem alegretense se destaca no movimento nativista e conquista espaço entre os grandes nomes de sua categoria

No Rio Grande do Sul, a tradição não vive apenas nas lembranças do passado. Ela também se renova pelas mãos, pelas vozes e pelo talento de uma nova geração que encontra na cultura gaúcha uma forma de expressar sua identidade.

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É nesse cenário que se destaca Heloisa Cabrera Brum, de apenas 16 anos. Multi-instrumentista e integrante do Grupo Nativista Ibirapuitã (GNI), a jovem vem construindo uma trajetória que chama atenção pela diversidade de talentos e pelos resultados conquistados ainda muito cedo.

Heloisa toca violão, gaita, teclado e pandeiro, demonstrando uma relação com a música que vai muito além de uma única modalidade. No violão, instrumento em que vem alcançando resultados de destaque, ela já mostrou que pode ocupar espaço entre os grandes talentos jovens do tradicionalismo.

Em sua participação no ENART, no ano passado, Heloisa conquistou o 10º lugar na categoria adulta do violão, competindo aos 15 anos. Agora, aos 16, ela se prepara para retornar à competição, levando consigo a experiência adquirida e a vontade de continuar avançando.

E os resultados mais recentes reforçam essa trajetória. Na etapa realizada em Rosário, Heloisa conquistou o sexto lugar no violão, resultado que garantiu sua passagem para a final do ENART.

Mas a história de Heloisa dentro da cultura gaúcha não se limita à música.

No Grupo Nativista Ibirapuitã, ela também exerce a função de Diretora do Departamento Jovem, participa da Invernada Juvenil e integra também a Invernada Adulta. A atuação em diferentes frentes mostra uma jovem profundamente envolvida com o movimento tradicionalista e com a vivência cotidiana da cultura que representa.

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É justamente essa combinação que torna sua trajetória especial: Heloisa não apenas aprende e executa instrumentos. Ela participa, dança, organiza, convive e ajuda a construir o tradicionalismo a partir de sua própria geração.

Aos 16 anos, seus passos ainda estão no começo de uma caminhada que já apresenta conquistas importantes. Cada apresentação, cada competição e cada instrumento aprendido acrescentam uma nova página a uma história que está sendo escrita dentro do movimento tradicionalista.

Durante o Mês Gaúcho e a Semana Farroupilha, histórias como a de Heloisa ajudam a lembrar que preservar a cultura não significa apenas olhar para aquilo que foi construído no passado.

Também significa abrir espaço para quem está chegando.

E quando uma jovem escolhe o violão, a gaita, o teclado, o pandeiro, a dança e o convívio tradicionalista como parte de sua vida, a tradição encontra uma maneira de continuar viva — não apenas como memória, mas como experiência presente e como possibilidade de futuro.

Heloisa Cabrera Brum tem apenas 16 anos. Mas já carrega consigo aquilo que talvez seja uma das maiores forças da cultura gaúcha: a capacidade de passar de uma geração para outra sem perder sua essência.