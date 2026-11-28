Há partidas que parecem impossíveis de compreender. Histórias interrompidas quando ainda existiam tantos planos pela frente, caminhos a percorrer e momentos que uma família imaginava compartilhar ao lado de quem ama.

Aos 19 anos, Guilherme Paz dos Santos teve sua trajetória interrompida de maneira inesperada, deixando uma dor imensurável, especialmente no coração de sua mãe, Berenice Fiuza Paz, e de todos que acompanharam sua caminhada.

Os primeiros sinais surgiram com sintomas semelhantes aos de uma gripe, envolvendo garganta e ouvido. Conforme os relatos da família, uma infecção bacteriana agressiva evoluiu rapidamente, atingindo o coração.

O quadro se agravou em pouco tempo. Após ser hospitalizado, Guilherme precisou ser encaminhado à UTI em menos de 24 horas. Durante a internação, sofreu diversas paradas cardiorrespiratórias. Apesar dos esforços da equipe médica, não resistiu.

Uma despedida dolorosa para quem o amava, especialmente por se tratar de alguém tão jovem, com tantas possibilidades ainda por descobrir.

Uma vida cheia de sonhos e vontade de viver

Guilherme era um jovem que gostava de aproveitar cada momento. Estudava à noite na Escola Demétrio Ribeiro e trabalhava como jovem aprendiz na empresa Takito. Desde pequeno, cultivava uma paixão especial pelas motocicletas, que representavam muito mais do que um simples hobby: eram parte de seus interesses e de sua personalidade.

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Entre os familiares que agora sentem sua falta estão a mãe, Berenice, os irmãos maternos e paternos, o pai, o padrasto, tios, tias e muitos amigos.

Para uma mãe, perder um filho é enfrentar uma realidade para a qual não existe preparação. É conviver com a falta de uma voz, de um abraço e de tantos pequenos momentos que antes faziam parte da rotina. O amor, porém, permanece, mesmo quando a presença física já não é possível.

Fé para encontrar forças em meio à saudade

Neste domingo, 29 de novembro, às 19h, familiares, amigos e integrantes da comunidade poderão se reunir em uma missa em memória de Guilherme, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, conhecida como Igreja Matriz do Centro, em Alegrete.

A celebração será dedicada à oração e à homenagem, proporcionando um espaço de acolhimento para todos que desejam manifestar seu carinho à família.

A organização reforça que será realizada apenas uma missa, neste domingo, às 19h, na Igreja Matriz do Centro.

Diante de uma ausência tão difícil, a fé oferece conforto onde as palavras não conseguem chegar. A oração se transforma em gesto de amor, e a união daqueles que compartilham a mesma dor ajuda a tornar o caminho um pouco menos solitário.

Guilherme deixou uma história marcada por sua juventude, seus interesses e pelos laços que construiu ao longo de seus 19 anos. Para Berenice e todos que tiveram o privilégio de fazer parte de sua vida, seu lugar continuará guardado para sempre.

Porque há pessoas que passam por nossas vidas deixando muito mais do que lembranças: deixam um amor que o tempo não apaga e que nem mesmo a despedida é capaz de levar.