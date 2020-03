Aos 90 anos, Gregório dá show de musculação em academia de Alegrete

Seu Gregório como é carinhosamente chamado pelos amigos e conhecidos é o praticante mais longevo da academia do Sesc em Alegrete

Assíduo aluno há dois anos do Sesc, ele pratica musculação. Não falta uma aula entrega o professor instrutor Marcelo do Canto Machado.

Um bolo selou a amizade, companheirismo e o carisma do aluno de musculação do Sesc Alegrete. Os 90 anos foram comemorados no melhor estilo, com musculação e festa da turma do Seu Gregório.