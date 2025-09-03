Aos moldes dos antigos Chá de Comadres, GT Tauras de Alegrete arrecada utensílhos ao seu piquete

Entidades de Alegrete com objetivo de arrecadar recurso par realizar eventos, pilchar grupos de danças ou levar atletas em competições costuma realizar eventos e promoções

E com a finalidade de equipar a cozinha do Grupo Tradicionalista os Tauras foi realizado pelo Departamento de Patroas dessa entidade realizou no último sábado (30), um “Chá das Comadres” com o objetivo de arrecadar utensílios domésticos para a cozinha do grupo.

A ação foi considerada um sucesso com muitas doações e a organização agradeceu a todos que colaboram e à “família Taura” que contribuíram com doações. O Chá de Comadre remetem a antigos eventos que eram feitos em comunidades rurais para integrar amigos e parentes, só que agora além disso também arrecada utensílios domésticos a uma entidade tradicionalista

