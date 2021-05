Aos poucos, Prefeitura melhora calçadas em volta do parque Rui Ramos

Compartilhe















Um dos locais ma visitados e procurados para praticas de exercícios físicos e caminhadas, o Parque Rui Ramos apresenta irregularidades nas calçadas. Muitos que utilizam o local para caminhar reclamam que lajotas se soltam ou elevações prejudicam as praticas esportivas.

O secretário de infraestrutura, Mário Rivelino Soares, diz que já iniciaram um trabalho de manutenção no local e fizeram a troca de lajotas na calçada do lado do trilhos.

– Nos vamos continuar este trabalho, porque sabemos da importância do local para toda a comunidade. Ele lembrou que as últimas enchentes prejudicaram todo o parque que ficou muitos dias alagados e isso provocou irregularidades em todo o passeio público ao redor do Rui Ramos.

Outra melhoria é a pavimentação na Avenida Eurípedes Brasil Milano que está sendo refeita, já que o asfalto estava com muitas irregularidades e pelo local passam centenas de carros diariamente.

Vera Soares Pedroso