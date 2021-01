APAE Alegrete aborda o tema: Janeiro Branco – saúde mental na vida das pessoas

Compartilhe















No mês de janeiro a APAE Alegrete através da sua diretoria chama a atenção para uma Campanha tão importante quanto as demais.

O Janeiro Branco é uma campanha brasileira criadas por alguns psicólogos, iniciada em 2014 com o tema da saúde mental na vida das pessoas. O mês foi escolhido porque é neste momento que as pessoas estão mais focadas em resoluções e metas para o ano e, com os altos índices de depressão e tantos outros fatores, a Campanha visa incentivar pessoas a mudarem suas vidas e buscar a felicidade com o que as façam mais felizes, mais inseridas na sociedade.

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.