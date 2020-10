APAE Alegrete adquire Sala Sensório Motor

Compartilhe















A APAE Alegrete através da diretoria está muito feliz em oportunizar aos seus alunos, a nova sala sensório – motor. Esse espaço designa-se à coordenação de diferentes processos de comando motor.

A sala possui equipamentos de alta tecnologia, onde cada elemento foi pensado e estudado para contribuir no desenvolvimento de pessoas com deficiência. A partir do trabalho com os cinco sentidos do corpo, é trabalhada a capacidade sensorial e de organizar respostas conforme a particularidade de cada pessoas.

Esse é mais um projeto da APAE, tornando-se realidade.

E lembre-se:

Com o objetivo de se tornar auto-sustentável financeiramente, a Apae de Alegrete, tem o serviço de Telemarketing.

Esse serviço é um meio adicional de captação de recursos.

Através dele, o colaborador que aceitar se tornar sócio, estará contribuindo para melhor qualidade de vida e proporcionando condições reais de inclusão social, aderindo a esta causa tão especial que é o atendimento às pessoas com deficiência intelectual e ou múltipla e Transtorno do espectro autista.

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.

Acompanhe o Boletim Informativo Semanal.