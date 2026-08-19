APAE/Alegrete capacita profissionais no Protocolo PediaSuit para ampliar atendimento em reabilitação

A APAE/Alegrete está promovendo uma capacitação de profissionais no Protocolo PediaSuit, método de fisioterapia intensiva utilizado no processo de reabilitação de pessoas com diferentes condições que afetam o desenvolvimento motor e neurológico.

A formação reúne profissionais da instituição e tem como objetivo qualificar fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais e fonoaudióloga para a utilização de uma abordagem intensiva de reabilitação, ampliando as possibilidades de atendimento e contribuindo para a evolução funcional e a qualidade de vida dos pacientes.

O PediaSuit é voltado especialmente a pessoas com alterações motoras e neurológicas, podendo ser utilizado em casos como paralisia cerebral, atraso no desenvolvimento motor e algumas síndromes genéticas, sempre de acordo com a avaliação e indicação da equipe especializada.

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Abordagem utiliza recursos específicos

Entre os recursos utilizados pelo protocolo estão o colete terapêutico, conhecido como suit, e a gaiola de exercícios, chamada spider.

Esses equipamentos oferecem suporte e estabilidade durante as atividades terapêuticas, favorecendo o alinhamento corporal e a execução dos movimentos. A proposta é trabalhar aspectos relacionados à postura, ao controle motor, ao ajuste dos movimentos e ao fortalecimento muscular.

A abordagem intensiva permite que os profissionais desenvolvam atividades direcionadas às necessidades individuais de cada paciente, respeitando suas condições e objetivos terapêuticos.

Qualificação da equipe

Para a APAE/Alegrete, a capacitação representa um investimento na qualificação dos profissionais e na ampliação dos serviços oferecidos pela instituição.

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A formação possibilita que a equipe conheça e aperfeiçoe técnicas específicas de uma modalidade de reabilitação que trabalha diferentes aspectos do desenvolvimento motor, proporcionando novas ferramentas para o acompanhamento dos pacientes.

A iniciativa também reforça a importância da atuação integrada entre diferentes áreas da saúde, permitindo que profissionais de fisioterapia, terapia ocupacional e fonoaudiologia contribuam, dentro de suas respectivas competências, para um atendimento mais completo.

Compromisso com a reabilitação especializada

Com a capacitação no Protocolo PediaSuit, a APAE/Alegrete amplia suas possibilidades de atendimento e fortalece o compromisso com uma assistência especializada, humanizada e voltada às necessidades de cada pessoa atendida.

A busca constante pela atualização dos profissionais faz parte do trabalho da instituição para oferecer serviços de reabilitação cada vez mais qualificados, utilizando recursos terapêuticos que possam contribuir para a autonomia, o desenvolvimento funcional e a qualidade de vida dos usuários.

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A iniciativa demonstra ainda a preocupação da APAE/Alegrete em investir não apenas na estrutura de atendimento, mas também na formação de sua equipe, fortalecendo o cuidado especializado oferecido à comunidade.

Fotos: APAE/Alegrete