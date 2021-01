APAE Alegrete dá dicas para fortalecer a Saúde Mental

Compartilhe















Dentre os assuntos abordados pela APAE Alegrete na 40ª edição do Boletim Informativo, destaca-se as dicas para fortalecer a saúde mental.

VEJA:

Como fortalecer a nossa saúde mental, de fato?

1 – Realize atividades prazerosas, como meditaçãoo, leitura, exercícios de respiração, artesanato, jardinagem, entre outros;

2 – Evite a exposição excessiva às notícias diárias, sempre checando a veracidade das informações;

3 – Pratique atividade física, que auxilia na redução dos níveis de estresse, além de liberar hormônios que trazem sensação de bem-estar físico e mental;

4 – Mantenha contato com amigos e familiares, seja por telefone, vídeo-chamadas, redes sociais, etc., compartilhando sentimentos e anseios com pessoas de confiança;

5 – Evite o consumo de álcool, tabaco e outras drogas para lidar com as emoções, a fim de não tornar-se um hábito e que venham trazer problemas futuros como a dependência de substâncias psicoativas;

6 – Crie uma rotina e busque seguí-la. Essa estrutura favorece o equilíbrio emocional e ajuda a reduzir a ansiedade. Isso inclui: refeições saudáveis em horários pré-determinados, manutenção do horário do sono e tempo destinado às atividades profissionais e de lazer em equilíbrio;

7 – Compartilhe e participe de ações de cuidado e solidariedade, como por exemplo, campanhas solidárias ou mobilizações que o façam sentir-se parte do meio social.

Equipe Especializada Técnico- Pedagógica

Escola Especial Paul Harris

Acompanhe na íntegra o Boletim Informativo.

E lembre-se:

A sua colaboração transforma vidas e faz toda a diferença!

Diga sim quando a Apae ligar!

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.