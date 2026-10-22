APAE Alegrete é premiada no XI Festival Estadual Nossa Arte, em Porto Alegre

A APAE Alegrete foi destaque no XI Festival Estadual Nossa Arte, realizado em Porto Alegre, ao receber uma premiação pela apresentação da coreografia “Tempestade”. O evento reúne representantes de diferentes municípios gaúchos e tem como objetivo valorizar a produção artística e promover a inclusão de pessoas com deficiência.

A programação ocorre até o dia 23 de outubro, no Salão de Atos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), na Capital. A iniciativa é promovida pela Federação das APAEs do Estado do Rio Grande do Sul (FEAPAES-RS).

A delegação de Alegrete é composta por oito integrantes, sob a coordenação dos professores Felipe Oliveira e Glaucia Carpes, além da coreógrafa e bailarina Elza Goulart, responsável pela preparação da apresentação. O grupo subiu ao palco na manhã de quarta-feira (21), com a coreografia “Tempestade”, que garantiu reconhecimento à equipe.

O XI Festival Estadual Nossa Arte conta com uma programação diversificada, que reúne 64 apresentações artísticas, 45 obras estruturais e 14 trabalhos literários, proporcionando aos participantes um espaço para compartilhar talentos, experiências e produções culturais.

A participação da delegação alegretense contou com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, responsável pelo suporte logístico para o deslocamento do grupo até Porto Alegre.

Além de reconhecer o trabalho artístico desenvolvido pelas instituições, o Festival Nossa Arte promove o intercâmbio cultural entre os participantes e amplia a visibilidade das potencialidades das pessoas com deficiência.

A conquista da APAE Alegrete reforça a importância da arte como ferramenta de expressão, desenvolvimento e inclusão social, valorizando o protagonismo dos participantes e a dedicação dos profissionais envolvidos na preparação das atividades.

Fotos: APAE/Alegrete