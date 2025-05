Apae Alegrete na disputa das Olímpiadas Especiais das APAEs do RS em Canoas

Share on Email

Começou na última quinta-feira e segue até este domingo as XXII Olimpíadas Especiais das Apaes – Edição Estadual, Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas. O evento reúne 1,4 mil atletas e mais de 200 colaboradores, dentre arbitragem, organização, professores, auxiliares e familiares. A disputa, que ocorre desde 1973 e é realizada a cada três anos, tem como objetivo fomentar a inclusão social dos atendidos na Rede Apaeana.

A Apae Alegrete está participando das Olimpíadas Estaduais com as alunas Natiele e Viviane e suas acompanhantes Vanusa e Maíra, na modalidade Bocha. Os meninos Gabriel, Ezequiel, Flávio Eliel, Carlos Iran, Luiz Henrique, Vinícius, Leonardo e Luan, na modalidade Futsal. Juntamente com os professores Carina, Alonso, Dener e Raquel.

De acordo com o coordenador de esportes da Federação das Apaes do RS, Paulo José Antoni, todos os atletas participantes têm alguma deficiência. “Seja intelectual, paralisia cerebral ou múltipla. Esse evento é de fundamental importância para o desenvolvimento destes atletas, tanto na parte física, motora, como emocional. Eles têm uma vivência fora do comum, não apenas da parte competitiva, a partir das disputas, entre vitórias e derrotas. Isso ajuda na formação deles como cidadãos.”

Os jogos ocorrem nas modalidades de atletismo, bocha paralímpica, capoeira, futebol de salão, futebol sete, ginástica rítmica, handebol, natação e tênis de mesa. A etapa estadual definirá os representantes gaúchos para a disputa das olimpíadas nacionais, que acontecerão ainda este ano, em Brasília. Outra importante proposta das Olimpíadas é destacar as capacidades e habilidades de seus participantes.

Apesar de haver certas restrições, elas não são limitadas e essa realidade é comprovada durante o evento. Além das provas esportivas, o evento também promove o intercâmbio entre os atletas, que viajam de todas as regiões do Rio Grande do Sul para participar.

“Uma oportunidade ímpar de convivência e superação. A experiência de ficar uma semana for a de casa, hospedados em hotéis, desenvolvendo autonomia. Isso é de suma importância para o desenvolvimento deles como uma pessoa completa. Fora a parte da autoestima. A realização, a alegria, a felicidade de estarem em um evento como este supera qualquer frustração”, conclui o professor.