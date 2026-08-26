APAE Alegrete participa de treinamento da Secretaria de Desenvolvimento Social em Santana do Livramento

A APAE Alegrete participou, em Santana do Livramento, de um treinamento promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, com foco no Ajuste de Plano de Trabalho e nas Emendas Parlamentares da Bancada Gaúcha – 13º Conselho.

O encontro contou com a participação de Carla Capitanio e do secretário de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, Gustavo Saldanha, que apresentaram orientações gerais e esclareceram dúvidas sobre os procedimentos relacionados aos ajustes dos planos de trabalho vinculados aos recursos provenientes de emendas parlamentares da bancada gaúcha.

Representando a APAE Alegrete, estiveram presentes a diretora Cristina Nunes, o diretor administrativo Quelvin Rodrigues e a coordenadora do Serviço Social, Josiéllen Nogueira.

A participação da instituição em momentos de formação e orientação técnica contribui para o fortalecimento da gestão institucional e para o aprimoramento dos processos administrativos. A iniciativa também reforça o compromisso da APAE Alegrete com a aplicação responsável, transparente e eficiente dos recursos públicos, garantindo melhores condições para a continuidade e a qualificação dos serviços oferecidos às pessoas atendidas pela instituição.

A presença no treinamento representa, ainda, uma oportunidade de atualização e alinhamento com as diretrizes da Secretaria de Desenvolvimento Social, fortalecendo a atuação da APAE Alegrete e sua busca permanente pela melhoria dos serviços prestados à comunidade.

Foto: APAE Alegrete (divulgação)