APAE Alegrete recebe R$ 75 mil de emenda parlamentar para ampliar atendimentos

Ao todo, foram creditados na conta da instituição, R$ 75 mil para a contratação de serviços e multiprofissionais, como neuropsicopedagoga, psicólogo, assistente social, entre outros. A APAE Alegrete/RS atende, em média, 426 pessoas. “É o nosso reconhecimento ao trabalho de excelência que é realizado pela nossa APAE Alegrete, que é uma referência regional”, destacou Frederico.

As Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais são instituições que prestam serviços educacionais e de apoio às pessoas com deficiência intelectual ou múltipla. No total, existem 206 APAEs no Rio Grande do Sul.

📸 Cristiano Guerra