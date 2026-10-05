APAE de Alegrete realiza troca de autodefensores e reforça protagonismo e inclusão

Cerimônia marcou a passagem da representação dos usuários da instituição e destacou a importância da autonomia, da participação e da defesa de direitos

A APAE de Alegrete realizou, na tarde da última quarta-feira, 1º de outubro, um momento especial de reconhecimento, representatividade e valorização da inclusão com a troca de autodefensores da instituição.

A cerimônia marcou o encerramento de um ciclo para os representantes que até então exerciam a função e a posse dos novos autodefensores, que passam a assumir a responsabilidade de representar os colegas, levando suas opiniões, necessidades e reivindicações aos espaços de participação da instituição.

Deixaram a função Teilor Dorneles Azambuja e Rosieli Jaques da Silva, Marlon Vareiro Cardoso e Maria Universina da Rosa Chaves. Para dar continuidade ao trabalho, assumem como novos autodefensores Marlene Bartsch e Jhonnatan Jhuan Severo Carneiro, Lizandro Machado Pereira e Fabiana Lima da Silva.

Voz e participação

Mais do que uma função representativa, ser autodefensor significa exercer o direito à participação e à expressão.

Os autodefensores têm o papel de representar seus colegas, expressar opiniões, defender direitos e contribuir nas discussões relacionadas à vida das pessoas com deficiência e à própria comunidade da APAE.

A proposta está diretamente ligada ao fortalecimento da autonomia e do protagonismo, permitindo que os usuários da instituição participem ativamente das decisões que dizem respeito à sua realidade.

Nesse processo, a voz de cada pessoa passa a ter espaço dentro da instituição, reforçando a compreensão de que inclusão também significa garantir condições para que todos possam opinar, escolher e participar.

Encerramento de um ciclo

A troca de representantes também foi marcada pelo reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelos autodefensores que encerraram sua atuação.

Durante o período em que exerceram a função, eles tiveram a oportunidade de representar os colegas e contribuir para a construção de espaços de diálogo e participação dentro da APAE.

A instituição agradeceu aos representantes pelo comprometimento e pela dedicação ao longo do ciclo e desejou aos novos autodefensores uma trajetória marcada por aprendizado, participação e novas conquistas.

Inclusão que começa pela escuta

Para a equipe diretiva da APAE-Alegrete, iniciativas como a troca de autodefensores reforçam que a inclusão precisa ir além do acesso aos serviços e atividades.

Dar voz às pessoas com deficiência significa reconhecer sua capacidade de participar das decisões e de expressar suas próprias escolhas. A instituição resume esse compromisso em três princípios: dar voz é promover a inclusão; respeitar escolhas é fortalecer a autonomia; e garantir a participação é construir uma sociedade mais justa e acessível para todos.