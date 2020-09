APAE: diminuindo distâncias e fortalecendo vínculos

Compartilhe









A APAE Alegrete realizou no dia 3 de setembro, uma tarde de visitas surpresas às casas dos alunos assistidos dos Grupos de Convivência. A visita foi realizada respeitando todas às normas de segurança e a emoção tomou conta do momento.

Um gesto de carinho mesmo que à distância, faz toda a diferença. Os alunos sentem muito a falta do convívio com os professores, com os colegas, amigos, da família apaena. Além das atividades psicopedagógicas, que contribuem para o desenvolvimento integral dos mesmos.

Os professores Felipe Ferreira, Vilma Blaskesi, Cleusa Martinez, a assistente social Rosa Costa e o motorista da instituição, Sr. Luciano, realizaram a entrega de uma lembrança.

Contate com o número 9 8422 0658, fale com a Carlise ou Marlene e ajude a fazer a diferença.