Apae em Alegrete reforça a importância da comunidade na campanha Troco Solidário

O Troco Solidário é uma campanha que permite que os clientes doem o troco da compra em supermercados de rede para instituições de caridade.

Essa doação pode ser feita diretamente no caixa ao pagar a compra ou através de plataformas que digitalizam o troco e o repassam para ONGs. Atualmente a APAE Alegrete conta com duas parceiras que fazem o repasse mensal, sendo elas: a Rede Vivo e a Stok Center.

No entanto, a entidade reforça a importância da comunidade em colaborar com a campanha. O projeto funciona com a doação direta no caixa. Ao pagar a compra, o cliente pode optar por doar o troco ou parte dele para uma instituição parceira do estabelecimento.

As vantagens são inúmeras com a ajuda para instituições de caridade. O Troco Solidário permite que ONGs e outras instituições de caridade recebam recursos para financiar suas atividades. É uma promoção da solidariedade. A campanha incentiva a solidariedade e o apoio às causas sociais. Uma fidelização de clientes nos estabelecimentos que adotam o Troco Solidário, pois podem fidelizar clientes que se sentem engajados com a causa.