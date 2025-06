Aparelho de ressonância magnética de alta precisão chega à Santa Casa de Alegrete

Um guincho auxiliou na descarga do moderno equipamento, que agora será utilizado para exames de alta precisão e será instalado em uma sala localizada na sequência do setor de endoscopia e colonoscopia do hospital.

O aparelho, da marca GE, é importado e custou R$ 4,4 milhões, com recursos oriundos do Programa Avançar RS, do Governo do Estado. A sala onde ficará o equipamento foi construída com recursos próprios da Santa Casa, no valor de R$ 600 mil, de acordo com o administrador, Roberto Segabinazzi. Ainda segundo ele, o novo aparelho permitirá a realização dos exames em cerca de 15 minutos, possibilitando maior volume de atendimentos, diferente da máquina antiga, que levava aproximadamente uma hora para cada exame.

A previsão é de que a nova ressonância da Santa Casa de Alegrete seja inaugurada no início de julho, juntamente com a entrega oficial da UTI adulta do hospital.