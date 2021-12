Apenado, com tornozeleira, é preso com grande quantidade de drogas

Na noite de quarta-feira(15), durante o patrulhamento ostensivo no bairro Piola, as guarnições do 6° BPCHOQUE, de Uruguaiana, realizaram a prisão de um apenado com tornozeleira eletrônica.

O acusado estaria em via pública, com mais três pessoas. Assim que os policiais se aproximaram ele dispensou uma sacola.

Na verificação, foi constatado que havia quatro tijolos de maconha pesando ao total 1,161kg, uma porção de maconha pesando 9,0 gramas, porções de Crack pesando total de 60,0 gramas, valores em espécie, uma balança de precisão, uma máquina de cartão, papel filme, gilette para fracionar as drogas e cinco aparelhos celulares.

Diante da situação, o apenado que estava em regime domiciliar foi levado à delegacia de Polícia Civil de Alegrete. Em contato com a Delegada de plantão, foi determinado prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Depois de ouvido, o acusado foi encaminhado ao Presídio Estadual de Alegrete.

O material foi apreendido e os demais indivíduos que estavam com o apenado, foram ouvidos como testemunhas e liberados.