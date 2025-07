Apenado com tornozeleira eletrônica assalta jovem à mão armada

Share on Email

Um apenado monitorado por tornozeleira eletrônica foi preso pela Brigada Militar minutos depois de realizar um assalto à mão armada com faca contra uma jovem no bairro Vera Cruz, em Alegrete. O crime aconteceu por volta das 23h de quinta-feira (3).

De acordo com a Brigada Militar, a vítima havia saído da casa do irmão, onde participava da comemoração de aniversário dele, e se dirigia para sua residência quando foi abordada pelo indivíduo. O homem, empunhando uma faca, ameaçou a jovem e exigiu que ela entregasse seus pertences. Na ação, ele levou o celular, a carteira com documentos pessoais e cerca de R$ 300 em dinheiro.

Após o roubo, o acusado fugiu. A Brigada Militar foi acionada imediatamente e, com base nas características repassadas pela vítima, policiais da Patrulha Rural identificaram o suspeito como um apenado que, naquela mesma noite, havia se envolvido em um desentendimento com a mãe. Na ocasião, a guarnição foi acionada, mas como a mãe optou por não registrar ocorrência, ele não foi detido.

Em diligências, os policiais localizaram o homem, que já possui uma extensa ficha criminal, em sua casa. No momento da abordagem, ele estava com a faca na cintura e todos os pertences da vítima em posse. O apenado foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

A rápida ação da Brigada Militar, foi fundamental para a prisão do acusado e a recuperação dos bens da jovem, que apesar do susto não sofreu ferimentos.