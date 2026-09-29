Apenado do Presídio Estadual de Alegrete é batizado em cerimônia na Assembleia de Deus

Cerimônia marcou uma nova etapa na trajetória religiosa do detento, que teve contato com atividades de evangelização realizadas dentro da unidade prisional

29 de setembro de 2026 julio Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde, Turismo 0

Uma cerimônia de batismo realizada na última segunda-feira (28), na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alegrete, marcou um momento especial para um apenado do Presídio Estadual de Alegrete.

Identificado pelas iniciais J.S., o detento participou da cerimônia de batismo em águas após iniciar sua trajetória de fé durante os cultos e atividades religiosas desenvolvidos dentro da unidade prisional pela Associação Evangélica Beneficente Ebenezer (Asebe).

Segundo os responsáveis pelo trabalho religioso, o apenado passou a participar das atividades promovidas no presídio e, posteriormente, manifestou sua decisão de seguir a fé cristã e se converter à Assembleia de Deus.

Momento de fé e participação da família

Para a cerimônia, J.S. foi conduzido até a igreja pelo diretor-chefe de segurança, Laércio Lanes, acompanhado por outro policial penal. O momento contou também com a presença de familiares, que puderam acompanhar a cerimônia e ouvir a ministração da Palavra de Deus.

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Para os integrantes da igreja envolvidos na atividade, o batismo representou uma oportunidade de celebrar uma nova etapa na caminhada espiritual do apenado e reforçar a importância das ações religiosas desenvolvidas junto à população carcerária. A cerimônia de batismo foi conduzida pelo pastor Joel Correa.

Evangelização e ressocialização

A presença de grupos religiosos no Presídio Estadual de Alegrete faz parte de uma série de atividades desenvolvidas por diferentes igrejas e instituições do município junto aos apenados.

Por meio de cultos, momentos de oração, estudos bíblicos e outras ações, os grupos proporcionam aos internos espaços de reflexão e contato com a espiritualidade.

À frente da Associação Evangélica Beneficente Ebenezer, a missionária Irene Rodrigues Severo destacou a importância do trabalho desenvolvido dentro da unidade prisional, especialmente como parte das iniciativas voltadas à ressocialização dos apenados. A proposta, segundo os envolvidos, é oferecer aos presos momentos de reflexão, acolhimento e busca espiritual durante o período de cumprimento da pena. O batismo realizado na Assembleia de Deus representa mais uma etapa desse trabalho religioso desenvolvido no município e marcou, para J.S. e seus familiares, um momento significativo de sua trajetória de fé.

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