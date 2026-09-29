Apenado do Presídio Estadual de Alegrete é batizado em cerimônia na Assembleia de Deus

Uma cerimônia de batismo realizada na última segunda-feira (28), na Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Alegrete, marcou um momento especial para um apenado do Presídio Estadual de Alegrete.

Identificado pelas iniciais J.S., o detento participou da cerimônia de batismo em águas após iniciar sua trajetória de fé durante os cultos e atividades religiosas desenvolvidos dentro da unidade prisional pela Associação Evangélica Beneficente Ebenezer (Asebe).

Segundo os responsáveis pelo trabalho religioso, o apenado passou a participar das atividades promovidas no presídio e, posteriormente, manifestou sua decisão de seguir a fé cristã e se converter à Assembleia de Deus.

Momento de fé e participação da família

Para a cerimônia, J.S. foi conduzido até a igreja pelo diretor-chefe de segurança, Laércio Lanes, acompanhado por outro policial penal. O momento contou também com a presença de familiares, que puderam acompanhar a cerimônia e ouvir a ministração da Palavra de Deus.

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Para os integrantes da igreja envolvidos na atividade, o batismo representou uma oportunidade de celebrar uma nova etapa na caminhada espiritual do apenado e reforçar a importância das ações religiosas desenvolvidas junto à população carcerária. A cerimônia de batismo foi conduzida pelo pastor Joel Correa.

Evangelização e ressocialização

A presença de grupos religiosos no Presídio Estadual de Alegrete faz parte de uma série de atividades desenvolvidas por diferentes igrejas e instituições do município junto aos apenados.

Por meio de cultos, momentos de oração, estudos bíblicos e outras ações, os grupos proporcionam aos internos espaços de reflexão e contato com a espiritualidade.

À frente da Associação Evangélica Beneficente Ebenezer, a missionária Irene Rodrigues Severo destacou a importância do trabalho desenvolvido dentro da unidade prisional, especialmente como parte das iniciativas voltadas à ressocialização dos apenados. A proposta, segundo os envolvidos, é oferecer aos presos momentos de reflexão, acolhimento e busca espiritual durante o período de cumprimento da pena. O batismo realizado na Assembleia de Deus representa mais uma etapa desse trabalho religioso desenvolvido no município e marcou, para J.S. e seus familiares, um momento significativo de sua trajetória de fé.