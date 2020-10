Apenado é morto com estocadas, em cela, no Presídio de Alegrete

Compartilhe















Nesta quinta-feira (08), pouco antes das 14hs, um preso foi morto em uma cela do Presídio Estadual de Alegrete. Essa informação foi repassada pelo administrador substituto, Rogério Abreu. Ele ainda destacou que, no momento, não serão repassados mais detalhes sobre o apenado, pois estão aguardando a Perícia que deve chegar por volta das 18h de hoje. A cela, que fica na galeria, foi isolada.

De acordo com os primeiros relatos, os agentes plantonistas foram informados por um chefe de galeria que um preso estava ferido.

O horário coincidiu com o “banho do sol” e, tão logo os agentes foram informados, acionaram o Samu, que atestou o óbito. A Polícia Civil está no local, assim como o Delegado de Polícia Maurício Arruda.

O homicídio ocorreu pouco antes da saída para o pátio. Todos os demais apenados permanecem no banho de sol e devem retornar por volta das 16h. Entretanto, serão realocados para outras celas.

Dentro de instantes mais detalhes sobre o nono homicídio deste ano de 2020 em Alegrete.