Apenado foragido é recapturado pela Brigada Militar no bairro Promorar

De acordo com as informações apuradas, o indivíduo de 37 anos, que estava foragido da Justiça, havia solicitado a troca de endereço, porém não aguardou a autorização e se deslocou para outra região da cidade no domingo (13).

Após a localização e abordagem, o apenado foi encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais. Posteriormente, ele seria conduzido ao Presídio Estadual de Alegrete (PEAl), onde ficará à disposição da Justiça.