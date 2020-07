Apenado recebe “encomenda” por Sedex no Presídio de Alegrete

Compartilhe











No último dia 24, um fato inusitado foi registrado no Presídio Estadual de Alegrete.

Uma encomenda por Sedex chegou na penitenciária para um apenado de 29 anos, natural de Tapes, que cumpre pena em Alegrete.

O agente penitenciário de plantão chamou o preso e abriu a encomenda na presença do destinatário. A encomenda era um celular e foi apreendido pelos agentes.

Conforme registro na delegacia de polícia o remetente foi identificado e é da cidade de Osório. Ambos foram notificados e o apenado vai responder medidas administrativas internas.

Em contato com o diretor administrativo do PEAL, Cledir Pies, a situação é corriqueira em virtude da pandemia. Com a diminuição das visitas muitas encomendas são entregue pelo serviço dos Correios.

Como de praxe, todas as encomendas e entregas no presídio passam por um sistema rigoroso de revista que vão desde scanner à revista pessoal.

De acordo com o diretor, o destinatário é chamado e o objeto é aberto na presença da pessoa. Materiais que podem entrar são entregues, já os proibidos são apreendidos pelos agentes e entregue para polícia civil.