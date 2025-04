Apenados do Presídio de Alegrete são vacinados contra a gripe

A Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) realizou o programa de aplicação da vacina contra a Influenza (gripe), em 107 apenados do Presídio Estadual de Alegrete. Entre os servidores da unidade prisional, 11 receberam a dose, que imuniza contra os vírus da gripe.



De acordo com o esquema de vacinação que contou com uma enfermeira profissional que trabalha na saúde penal, vinculada a secretaria municipal de saúde. A ação foi coordenada pelas profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, dentro da diretriz do Departamento de Tratamento Penal da Susepe, que é o de garantir a saúde no sistema prisional.

Segundo apurou a reportagem foram destinadas 150 doses para o estabelecimento penal. Caracterizados pela vulnerabilidade social e econômica que os colocam em situação de maior exposição à infecção e impacto pela doença, os presidiários estão incluídos na lista da vacinação como grupos prioritários, bem como os policiais penais.

A população carcerária é considerada suscetível a doenças infectocontagiosas, como demonstrado pela prevalência aumentada de infecções nesta população em relação à população em liberdade, sobretudo pelas más condições de habitação e circulação restrita, além da inviabilidade de adoção de medidas não farmacológicas efetivas nos estabelecimentos de privação de liberdade, tratando-se de um ambiente potencial para ocorrência de surtos, o que pode fomentar ainda a ocorrência de casos fora desses estabelecimentos, sustenta o Ministério do Saúde, por isso adotou essa medida de prevenção a doença.

O objetivo da vacina da gripe é reduzir a circulação do vírus e, consequentemente, o número de hospitalizações e risco de morte devido à gripe, já que o Influenza está relacionado a uma série de complicações como pneumonia e doenças cardíacas, por exemplo.