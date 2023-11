Apenas um dos 13 feridos no acidente com o micro-ônibus da Saúde de Alegrete permanece hospitalizado

Hoje (22), o PAT apurou que todos os feridos estão fora de perigo. Apenas uma mulher precisou ser internada em Ijuí, mas encontra-se estável, conforme dados da Secretária Haracelli Fontoura.

O acidente causou a morte de João Carlos Saldanha, passageiro de 58 anos. A Secretaria da Saúde de Alegrete está prestando todo o apoio necessário à família da vítima fatal.

Os demais passageiros retornaram a Alegrete na noite de terça-feira, após receberem atendimento em Ijuí, e já estão com suas famílias. Haracelli Fontoura destacou que todos os feridos foram prontamente atendidos.

Para garantir o suporte adequado aos pacientes e acompanhantes, a Secretaria da Saúde de Alegrete enviou dois veículos com equipes de enfermagem, que ficaram à disposição para auxiliar os profissionais de Ijui até a transferência dos alegretenses de volta para o Município.

As causas do acidente ainda não foram completamente esclarecidas. O motorista do veículo, que integra o quadro de servidores da Secretaria da Saúde de Alegrete, é experiente em viagens com pacientes para tratamento fora do domicílio, destacou a Secretária. As autoridades competentes estão investigando os detalhes do incidente para compreender as circunstâncias que levaram à saída de pista e, consequentemente, ao tombamento do veículo.