Apesar dos Alertas do Governo do Estado, Alegrete não registra óbito por Covid há 70 dias

Neste dia 23 de junho, Alegrete completa 70 dias, sem registrar óbitos pela Covid-19.

Embora o Estado tenha enviado avisos para todas as 21 regiões, em razão do aumento de casos e internações por Covid-19, nos últimos dias, Alegrete se mantém com índices baixos em todos os dados apontados pelo Boletim epidemiológico e, o fato alentador são os óbitos pela Covid-19, há 70 dias, a cidade não registra mortes em decorrência do vírus.

Em um comparativo, através de gráficos, realizados pelo Epidemiologista, Marcos Rego, no ano passado e este ano, entre janeiro e maio, a redução de óbitos é muito expressiva.

Das 327 mortes ocorridas desde o início da pandemia em Alegrete, 299, foram entre os anos de 2020 e 2021, sendo que, no período de janeiro a maio de 2021, a cidade teve 200 mortes. O maior índice foi no mês de março com 92 e o menor em janeiro com 14.

Já este ano de 2022, fevereiro foi o mês com o maior registro, contabilizando 11 óbitos, sendo que, em maio não houve registros, o que se mantém até o momento. No total, de janeiro a maio, foram 28 falecimentos em decorrência do vírus.

Conforme dados do Cartório de Registro Civil, de janeiro a maio do ano passado, foram registrados 483 mortes no Município, sendo que, neste ano, no mesmo período, houve o cadastro de 343 mortes na cidade.

Essa diferença, deixa evidente o número maior em decorrência da Covid-19, no ano passado. Salientando que esses dados(cartório) correspondem a todos os óbitos em Alegrete, não apenas pelo vírus. Neste ano, as pessoas estão mais acometidas de AVCs e infartos.

A vacinação contra Covid-19, é um dos cuidados fundamentais, segundo os especialistas e rede médica. Eles acrescentam que, manter em dia as vacinas, tomando as doses no tempo recomendado pelo Ministério da Saúde, evita-se possíveis complicações, hospitalizações e óbitos.