Apicultores de Alegrete temem prejuízos na venda de mel, já que comercializam o produto a empresas de exportação

Alegrete produz atualmente 150 toneladas de mel/ano e da melhor qualidade, que é o mel da mata nativa, embora também seja expressiva a produção de mel das florestas de eucalipto. Grande parte desta produção é vendida para exportação, inclusive aos Estados Unidos.

Conforme o presidente da Associação dos Apicultores, Clóvis Duarte, na última safra, Alegrete comercializou 80 toneladas de mel que foram colocadas nos centros consumidores do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Embora o otimismo com a produção, os apicultores mostram-se agora preocupados com o que pode acontecer em razão do tarifaço de Donald Trump em que as exportações de mel podem ser atingidas.

Apicultores de Alegrete

Duarte lembra que 95% do mel produzido em Alegrete é vendido para empresas de exportação e agora com esta situação que ninguém sabe como vai ficar, aumenta as incerteza dos apicultores locais. O mel a granel é vendido a R$9.50 o quilo a estas empresas e todos temem que o preço baixe e o trabalho se torne ainda mais difícil, comentou o presidente da Associação dos Apicultores de Alegrete.