Apicultores de Alegrete vendem produtos à base de mel e apresentam o hidromel — a bebida dos vikings

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O evento, promovido pela Associação dos Apicultores de Alegrete, contou com a parceria da Emater, Sebrae, Senar e Instituto Federal Farroupilha, e celebrou a data dedicada a esses trabalhadores que integram o seleto grupo da agricultura familiar no município.

Ao todo, 10 produtores participaram da mostra, que apresentou uma variedade de produtos à base de mel, como biscoitos, balas, vinagre, pomadas e o hidromel – uma bebida fermentada de mel, utilizada pelos vikings há séculos. Considerada especial, a bebida era frequentemente consumida em ocasiões festivas. Os vikings eram originários da Escandinávia, região que hoje compreende Noruega, Suécia e Dinamarca – países com clima bastante frio.

Os apicultores de Alegrete resgatam a cultura gastronômica desse povo ancestral ao produzirem hidromel localmente, além de muitos outros itens feitos com o mel, considerado um dos alimentos naturais mais completos.

Os que se dedicam à apicultura no município contam com a Casa do Mel, onde o produto é retirado dos favos, embalado e posteriormente comercializado em feiras e mercados.