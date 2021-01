Aplicação das primeiras 850 doses da vacina Corovac encerra hoje; até agora nenhuma reação adversa

Compartilhe















O primeiro dia de vacinação contra a Covid-19 em Alegrete, na quarta-feira (20), ocorreu com aplicação de doses em todas as ILPIs, no total de três unidades no Município. Além dos idosos, todos os profissionais da saúde foram imunizados com a primeira dose. Os profissionais da linha de frente da Santa Casa de Alegrete também receberam as doses.

No primeiro momento, estão sendo imunizados nesses locais apenas profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença.

De acordo com a Secretária de Saúde Haracelli Fontoura, das 850 doses que o Município recebeu no final da tarde da última terça-feira, 650 foram aplicadas ontem. Restando apenas 200 doses para esta quarta-feira que serão para os profissionais da linha de frente das Estratégias da Família e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência( Samu).

Secretária de Saúde destacou que essa primeira etapa será concluída hoje. Até o momento não houve o registro de nenhum incidente ou problemas relacionados à aplicação ou cronograma realizado.

O Residencial Viver Geriátrico postou a seguinte mensagem: “um viva à ciência, um viva ao empenho de várias pessoas e lideranças para que esse momento tão esperado acontecesse, Idosos e colaboradores imunizados e assim seguimos em frente com uma única certeza: Deus nos abençoou grandemente.”

Uma fato muito importante de ser evidenciado é que mesmo uma vacina contra o novo coronavírus, isso não fará a vida voltar ao normal imediatamente. Este alerta está sendo feito por cientistas e pelas equipes médicas.

A vacina é frequentemente vista como o Santo Graal que acabará com a pandemia. Mas a realidade é outra, um longo caminho ainda precisa ser percorrido para que toda a população seja imunizada, chamada imunidade de rebanho e, desta forma, um controle em relação à disseminação do vírus. Principalmente entre os jovens as chances de assintomáticos é maior, o que faz do distanciamento social uma das medidas indispensáveis, pois eles têm sido os responsáveis pela contaminação dos idosos.