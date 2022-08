APNI muda e se transforma em GPNI

Com números em escala avançada, com credibilidade no mercado e destaque no jornalismo regional online a representação oficial dos portais de notícias constituídos e formalizados no RS mudou para avançar ainda mais: se tornou o Grupo de Portais de Notícias do Interior do RS (GPNI/RS).

Antes era formalizada como a Associação dos Portais de Notícias Independentes do Interior do Rio Grande do Sul (APNI/RS), e agora segue como uma entidade de apoio ao fortalecimento da área de comunicação que mais cresce no mundo. Com a nova formatação de Grupo, se torna uma empresa constituída e poderá realizar vendas e ações coletivas como um grande veículo de comunicação, porém com a vantagem de ter unidades fortalecidas distribuídas em todas as região do estado.

Formalizada no início e 2019, conta com 24 portais de notícia de diversas regiões gaúchas, que com seu jornalismo de credibilidade e força impactam diretamente as vidas de mais de 15 milhões de pessoas.

Agora como GPNI aumentam o movimento de evolução permanente da mídia regional digital, permeada de características próprias e garantindo a sustentabilidade e o fortalecimento das empresas gaúchas de informação em tempo real.

Portais Participantes:

Agora no Vale – Lajeado/Vale Do Taquari

Notícias de Bento – Bento Gonçalves

Portal Alegrete Tudo – Alegrete

O Correio Digital – Cachoeira Do Sul

Portal Das Missões – Santo Ângelo

Caderno 7 – São Gabriel

Portal Plural – Santa Rosa

Portal Três Passos News – Três Passos

Portal NMT – Não Me Toque

Portal Tchê – Estação/Getúlio Vargas

Clic Espumoso – Espumoso

Sentinela 24 Horas – Santana do Livramento

São Marcos Online – São Marcos

Portal Diário RS – Sarandi

Agência CBC – Canoas

Litoralmania – Osório

Canguçu Online – Canguçu

Clic Camaquã – Camaquã

Santa Maria 24h – Santa Maria

Tudo Online – Campo Bom

Auonline – Erechim

Bagé 24h – Bagé

Novos membros devem entrar em breve para fortalecer ainda mais a entidade em 2022. Você tem um portal constituído, independente de mídias tradicional e com credibilidade em sua região no RS? Entre em contato e faça parte desta iniciativa pelo whats 51 9 9576-7409.