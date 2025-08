Apoiadores do Bolsonaro cobram anistia irrestrita em ato neste domingo em Alegrete

A mobilização foi organizada como parte de uma série de manifestações que ocorreram em diversas cidades do país. Os participantes pedem o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

No início da manhã, também foi realizado o momento do adesivaço em outros pontos da cidade e às margens da BR 290. À tarde, o grupo concentrou-se em frente à sede do PL com faixas e mensagens direcionadas ao público que circulava pelo local. Uma das faixas dizia “Buzine”, e vários motoristas responderam ao chamado com sinais sonoros.

As manifestações têm como pauta principal a oposição ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal. Além dos pedidos de impeachment, os participantes reforçaram a defesa da anistia aos presos e condenados pelos atos considerados antidemocráticos no dia 8/01.

A ação em Alegrete seguiu o formato adotado em outras localidades, com a distribuição de materiais, presença de bandeiras e falas com críticas a decisões do Judiciário e do Executivo.