Após 20 anos promovendo eventos, Jô Trindade enfrenta problema de saúde e recebe apoio de amigos

Uma ação entre amigos foi criada para ajudá-la durante o período de tratamento.

Durante cerca de 20 anos, Jô Trindade esteve à frente de eventos e entregas de prêmios em Alegrete, construindo ao longo desse período uma rede de amizades com empresários e pessoas da comunidade. Mesmo depois de reduzir as atividades, ela conta que ainda é frequentemente questionada sobre quando voltará a realizar novos eventos.

O momento atual, porém, exige uma pausa. Após realizar uma série de exames, Jô descobriu um desgaste na coluna que vem provocando dores intensas na lombar. Em meio às crises, chegou a procurar atendimento na UPA quatro vezes seguidas para receber medicação.

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Jô também vinha realizando faxinas para garantir sua renda, mas precisou suspender o trabalho por orientação médica. Segundo ela, o médico recomendou repouso e tratamento e determinou que evite esforços físicos, chegando a orientá-la a não utilizar sequer uma vassoura durante o período de recuperação.

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Diante da necessidade de permanecer afastada do trabalho, amigos criaram a “Ação entre Amigos – Estilo e Memórias para Guardar”, com o objetivo de ajudá-la a enfrentar esse período.

A ação oferece como prêmio uma armação de óculos Vogue e um ensaio fotográfico em estúdio. Cada número custa R$ 15, e o sorteio está previsto para 15 de setembro, ao vivo.

Para Jô, a iniciativa representa também o retorno de uma história construída ao longo de duas décadas. Durante anos, foi ela quem promoveu encontros e aproximou pessoas por meio de seus eventos. Agora, são os amigos e conhecidos que se mobilizam para ajudá-la.

PIX para participação: 357 792 920 00.

Mais do que um sorteio, a ação busca oferecer apoio a Jô enquanto ela se dedica ao tratamento e à recuperação, na expectativa de que, passada essa fase, possa retomar gradualmente sua rotina e as atividades que marcaram sua trajetória em Alegrete.