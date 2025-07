Após 3ª rodada da LAF, Juventus lidera campeonato amador na Principal

Share on Email

No último domingo (20), cinco partidas marcaram a 3ª rodada na categoria elite da Liga Alegretense de Futebol.

Pela categoria Principal o Juventus segue 100%, venceu por 2 a 1 o Raça e somou 9 pontos ganhos. A vice-liderança é do Cruzeiro que empatou sem gols com o Boca Juniors, foi a 7 pontos. No clássico entre Sindicato e Centenário, empate em 1 a 1.

O Atlético do bairro Santo Antônio superou o Várzea por 1 a 0 e fechando a rodada o Vila Nova venceu por 1 a 0 o Santos da Toca do Leão.

Além do Juventus e Cruzeiro, a classificação após a 3ª rodada traz o Várzea Verde (6pts) em 3º. Sindicato, Centenário e Boca Juniors somam 4 pontos cada. Raça e Vila Nova em sétimo e 8º colocado, com 3 pts, cada, respectivamente.

O gol de placa da rodada coube ao Boca Juniors. O clube alegretense promoveu a campanha “Diga não à violência doméstica”, “Eu jogo nesse time”, com faixas e o violentômetro, ganhou a adesão das demais equipes. A presidente do Boca, Rosimeri Mota, entrou em campo com a equipe e fez ampla divulgação da campanha durante a rodada.